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14:50   20 Декабря 2020
Политика

Путин: преступления против советского народа не имеют срока давности

Путин: преступления против советского народа не имеют срока давности

Преступления нацистов против советских граждан никогда не забудут, заявил президент России Владимир Путин во время возложения цветов к монументу сотрудникам внешней разведки.

Глава государства уверен, что необходимо противостоять попыткам переписать историю и исказить роль советской армии в победе над фашизмом. Путин попросил Службы внешней разведки продолжать активно бороться с терроризмом и эффективно защищать государственные границы.

Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что нужно запретить фальсификацию истории и пропаганду нацизма. Необходимо сделать это на законодательном уровне, подчеркнул он.

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#путин #вов #нацизм

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