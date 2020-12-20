Путин: преступления против советского народа не имеют срока давности

Преступления нацистов против советских граждан никогда не забудут, заявил президент России Владимир Путин во время возложения цветов к монументу сотрудникам внешней разведки.

Преступления нацистов против советских граждан никогда не забудут, заявил президент России Владимир Путин во время возложения цветов к монументу сотрудникам внешней разведки.

Глава государства уверен, что необходимо противостоять попыткам переписать историю и исказить роль советской армии в победе над фашизмом. Путин попросил Службы внешней разведки продолжать активно бороться с терроризмом и эффективно защищать государственные границы.

Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов заявлял, что нужно запретить фальсификацию истории и пропаганду нацизма. Необходимо сделать это на законодательном уровне, подчеркнул он.