Российский президент прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) по случаю празднования столетия службы.

Российский президент прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР) по случаю празднования столетия службы.

Изменяющаяся обстановка в мире требует гибкой реакции. Президент России Владимир Путин обратился к разведчикам и призвал их учитывать тлеющие конфликты у российских границ. Он добавил, что необходимо проявить решимость в борьбе с терроризмом и коррупцией. Также необходимо противостоять попыткам переписывать историю. Преступления против советского народа не будут забыты, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин возложил цветы к монументу, посвященному отечественным разведчикам всех времен. В это время играла мелодия песни "С чего начинается Родина" из фильма о разведчиках "Щит и меч". Российский лидер прибыл в штаб-квартиру поздравить разведчиков со столетием профессии.