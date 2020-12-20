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14:48   20 Декабря 2020
Политика

Путин призвал СВР решительно действовать в борьбе с терроризмом

Путин призвал СВР решительно действовать в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин призвал Службу внешней разведки (СВР) РФ уделить особое внимание борьбе с терроризмом.

Глава государства отметил, что у российского народа "особые счеты" к международному терроризму, поэтому СВР следует решительно действовать в борьбе с ним.

"Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым наша страна столкнулась в самый сложный период своей истории", — сказал Путин в ходе выступления перед сотрудниками СВР.

Кроме того, российский лидер отметил необходимость более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.

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#россия #путин #свр

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