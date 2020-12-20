Путин призвал СВР решительно действовать в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин призвал Службу внешней разведки (СВР) РФ уделить особое внимание борьбе с терроризмом.

Президент России Владимир Путин призвал Службу внешней разведки (СВР) РФ уделить особое внимание борьбе с терроризмом.

Глава государства отметил, что у российского народа "особые счеты" к международному терроризму, поэтому СВР следует решительно действовать в борьбе с ним.

"Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым наша страна столкнулась в самый сложный период своей истории", — сказал Путин в ходе выступления перед сотрудниками СВР.

Кроме того, российский лидер отметил необходимость более эффективной защиты государственной границы с учетом рисков тлеющих конфликтов в соседних странах.