Президент РФ прибыл в штаб-квартиру СВР

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ.

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ.

Он возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

СВР является частью сил обеспечения безопасности России. Она занимается защитой безопасности общества и государства от внешних угроз. За столетнюю историю служба получила большой объем ценной информации, которая необходима для обеспечения безопасности страны.