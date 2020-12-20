14:44 20 Декабря 2020Политика
Президент РФ прибыл в штаб-квартиру СВР
Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ.
Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ.
Он возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России.
СВР является частью сил обеспечения безопасности России. Она занимается защитой безопасности общества и государства от внешних угроз. За столетнюю историю служба получила большой объем ценной информации, которая необходима для обеспечения безопасности страны.