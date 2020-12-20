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14:44   20 Декабря 2020
Политика

Президент РФ прибыл в штаб-квартиру СВР

Президент РФ прибыл в штаб-квартиру СВР

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ.

Он возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

СВР является частью сил обеспечения безопасности России. Она занимается защитой безопасности общества и государства от внешних угроз. За столетнюю историю служба получила большой объем ценной информации, которая необходима для обеспечения безопасности страны.

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