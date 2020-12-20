Петербуржцы смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 удаленно

Компания по вакцинации жителей от коронавируса стартует в Санкт-Петербурге. Сейчас город располагает пятью тыс. дозами вакцины, передает Смольный.

Компания по вакцинации жителей от коронавируса стартует в Санкт-Петербурге. Сейчас город располагает пятью тыс. дозами вакцины, передает Смольный.

Для осуществления первого этапа массовой вакцинации Северная столица получит 100 тыс. доз препарата от коронавирусной инфекции. Первыми прививку получат сотрудники медицинских организаций, педагоги, представители силовых ведомств и социальные работники, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться", — сообщил градоначальник.

На территории города на Неве планируют открыть 70 пунктов для проведения вакцинации от коронавируса. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.