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14:15   20 Декабря 2020
Армия

МО Армении: пограничников РФ разместят на границе с Азербайджаном

МО Армении: пограничников РФ разместят на границе с Азербайджаном

Российские пограничники будут нести службу на спорных участках дороги Горис — Капан, которая расположена на границе между Арменией и Азербайджаном.

По данным пресс-службы Минобороны Армении, размещение российских пограничников в этом районе позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта.

"Безопасность участка трассы Горис — Капан в 21 километр, который приходится на спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были остановлены 10 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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#россия #азербайджан #армения #нагорный карабах

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