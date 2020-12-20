Путин отметил оперативность российской системы здравоохранения

Российская система здравоохранения оперативно отреагировала на вызов пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин.

Российская система здравоохранения оперативно отреагировала на вызов пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, отечественная система здравоохранения не без проблем, но довольно оперативно сумела отреагировать на распространение нового типа коронавируса.

Ранее Владимир Путин анонсировал скорое появление новых российских лекарств, которые помогут победить COVID-19.