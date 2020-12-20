Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:57   20 Декабря 2020
Политика

Путин отметил оперативность российской системы здравоохранения

Путин отметил оперативность российской системы здравоохранения

Российская система здравоохранения оперативно отреагировала на вызов пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, отечественная система здравоохранения не без проблем, но довольно оперативно сумела отреагировать на распространение нового типа коронавируса.

Ранее Владимир Путин анонсировал скорое появление новых российских лекарств, которые помогут победить COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #здравоохранение #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров