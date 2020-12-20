Украина не готова исключить из конституции пункт о членстве в НАТО

Киев не намерен исключать из Конституции пункт о вхождении Украины в НАТО "в обмен на мир". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

Киев не намерен исключать из Конституции пункт о вхождении Украины в НАТО "в обмен на мир". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

По словам украинского лидера, правительство готово следовать Минским соглашениям и внести поправки в Основной закон, чтобы следовать по пути к децентрализации власти. Однако Зеленский не уточнил, когда Киев готов реализовать договоренности.

Корреспондент американского издания спросил у президента о готовности исключить пункт из Конституции о вхождении Украины в Североатлантический альянс. Глава государства отметил, что ни Минские соглашения, ни нормандские переговоры не содержат условий о членстве в НАТО.

Зеленский добавил, что изменения в Конституции предоставят больше полномочий гражданам. Кроме того, регионы страны смогут распоряжаться доходами, а не выполнять исключительно задачи центральной власти.