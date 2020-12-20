Спасатели ищут людей, пропавших после обрушения дома в Лиссабоне

Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в столице Португалии Лиссабоне. Их доставили в больницу.

Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в столице Португалии Лиссабоне. Их доставили в больницу.

Один из пострадавших получил серьезные ранения, за его жизнь борются медики. По данным агентства Reuters, два человека числятся пропавшими без вести. Их поиском занимаются спасатели.

Сообщается, что обрушение дома произошло из-за взрыва. Что именно его спровоцировало, пока не известно.