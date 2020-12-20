Глава ФЗНЦ объяснил, почему нужно восстановить памятник Дзержинскому

Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому должен быть восстановлен в Москве, уверен президент Фонда защиты национальных ценностей, член ОП РФ Александр Малькевич.

Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому должен быть восстановлен в Москве, уверен президент Фонда защиты национальных ценностей, член ОП РФ Александр Малькевич.

Сегодня отмечается День работника безопасности. Эта дата, 20 декабря, очень подходит для обсуждения вопроса о восстановлении памятника Дзержинскому, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

В 2021 году исполнится ровно 30 лет с момента сноса памятника. Монумент был демонтирован тогда "без суда и следствия", высказался Малькевич. Все было сделано в худших традициях Украины и протестов в Соединенных Штатов, считает глава ФЗНЦ.

Фонд защиты национальных ценностей стал первой организацией, которая обратила внимание на эту проблему. Позже организацию поддержали и другие структуры, среди которых "Офицеры России", партия КПРФ, общественные деятели и другие. Еще многие люди и организации будут готовы высказаться за восстановления памятника, убежден Малькевич.

"Я думаю, еще многие люди к этому подключатся, ведь не может быть такого, что мы уже 30 лет не обращаем внимания на произошедшее тогда варварство", — поделился он.

Член Общественной палаты России объяснил важность и срочность восстановления мемориала. Подходящим местом для этого станет парк "Музеон", где памятник Феликсу Дзержинскому стоял до сноса. Тем более, в будущем году исполнится 95 лет с момента его рождения, напомнил Малькевич.