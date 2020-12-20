Борисов рассказал о влиянии опыта Сирии и НКР на оборонную программу РФ

События в Нагорном Карабахе и Сирии окажут влияние на программу развития вооружений России, сказал российский вице-премьер Юрий Борисов.

События в Нагорном Карабахе и Сирии окажут влияние на программу развития вооружений России, сказал российский вице-премьер Юрий Борисов.

РФ будет активно развивать сферу создания беспилотных летательных аппаратов для нужд армии в соответствии с государственной оборонной программой до 2023 года, подчеркнул вице-премьер в беседе с журналистами РБК. По его словам, сейчас мы можем наблюдать изменение характера вооруженных конфликтов, в ходе которых активно используются БПЛА.

"Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают", — заявил Борисов.

Опыт боевых действий в Сирии также был учтен при формировании госпрограммы, отметил вице-премьер. По его словам, вооруженный конфликт в САР показал актуальность высокоточного вооружения.