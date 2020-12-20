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13:07   20 Декабря 2020
Общество

Филиал Республиканского инфекционного центра открыли в Стерлитамаке

Филиал Республиканского инфекционного центра открыли в Стерлитамаке

Второй госпиталь для лечения коронавируса открылся в Стерлитамаке. Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил причастных к открытию медучреждения лиц.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по видеосвязи поздравил правительство Стерлитамака с открытием нового госпиталя. Больницы для лечения COVID-19 сейчас очень востребованы, поэтому это событие можно считать поводом для гордости и радости, обратил внимание Мурашко.

Первая клиника для пациентов с коронавирусом появилась в столице Республики Башкортостан полгода назад. Помимо филиала Республиканского инфекционного центра, в городе идет строительство хосписа, центра детской онкологии и гематологии. Почти 16 млн руб. направят на развитие сферы здравоохранения в Башкортостане до 2024 года, заключил Хабиров.

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