Филиал Республиканского инфекционного центра открыли в Стерлитамаке

Второй госпиталь для лечения коронавируса открылся в Стерлитамаке. Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил причастных к открытию медучреждения лиц.

Второй госпиталь для лечения коронавируса открылся в Стерлитамаке. Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил причастных к открытию медучреждения лиц.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по видеосвязи поздравил правительство Стерлитамака с открытием нового госпиталя. Больницы для лечения COVID-19 сейчас очень востребованы, поэтому это событие можно считать поводом для гордости и радости, обратил внимание Мурашко.

Первая клиника для пациентов с коронавирусом появилась в столице Республики Башкортостан полгода назад. Помимо филиала Республиканского инфекционного центра, в городе идет строительство хосписа, центра детской онкологии и гематологии. Почти 16 млн руб. направят на развитие сферы здравоохранения в Башкортостане до 2024 года, заключил Хабиров.