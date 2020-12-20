Минобороны США подтвердило передачу власти команде Байдена

Минобороны США поддерживает процесс передачи власти команде избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ведомства Кристофер Миллер.

Минобороны США поддерживает процесс передачи власти команде избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя ведомства Кристофер Миллер.

По его словам, министерство не прекратит оказывать необходимую поддержку инспекционной команды, чтобы обезопасить страну и граждан. Процесс передачи власти продолжиться после праздников, отметил Миллер.

Глава ведомства также рассказал о проделанной работе, которая началась 23 ноября. Для команды Байдена было проведено 139 брифингов, на которых предоставили 900 страниц секретной информации, заключил глава Минобороны США.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин направил телеграмму Джозефу Байдену и поздравил его с победой на президентских выборах.