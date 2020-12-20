Из слуг во враги народа. Украинцы атакуют Зеленского в Facebook

Украинцы жалуются президенту на низкий уровень жизни, коррупцию и недостаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает стремительно терять популярность. Число тех, кто недоволен деятельностью национального лидера, впервые превысило число его сторонников. Аналитический Центр Разумкова выяснил, что Зеленский стал разочарованием 2020 года для более чем 40% украинцев.

Полтора года назад действующий президент набрал 75% голосов избирателей на выборах. Сейчас же украинцы не стесняются в выражениях, критикуя политику Зеленского под его постами в социальных сетях.

В последней публикации на Facebook глава государства с супругой пригласили посетить праздничный городок для детей и взрослых «Николай принимает друзей», расположенный у Офиса президента. И это несмотря на рост заболевших из-за пандемии COVID-19

«Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей», — написал Зеленский.

В комментариях украинцы недоумевают: с одной стороны, власти призывают оставаться дома, в городах отменили ярмарки, а с другой — сам президент зовет на елку.

Под другими постами главы государства жители Украины жалуются, что в стране растут цены на электричество, бензин и на продукты. Однако, несмотря на это, зарплаты остаются на том же уровне.

Не оставили без внимания украинцы скандал вокруг заместителя главы офиса Зеленского Олега Татарова. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило чиновника в казнокрадстве. Резонансное дело связано с обменом квартир для Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. По версии следствия, Татаров, который был в то время топ-менеджером строительной госкомпании «Укрбуд», причастен к афере и подделке результатов оценочной экспертизы.

У Елены Зеленской нервы оказались не такими крепкими, как у супруга. Ее страница в Facebook просуществовала всего два дня — с 27 по 29 января 2020 года. Украинские СМИ пишут, что первую леди Украины забросали гневными комментариями.

«Мне хочется как можно больше делиться с вами нашими с командой замыслами и победами, рассказывать, что удается, а что — не очень, видеть вашу поддержку, слышать критику (конструктивную) и знать, что вы со мной», — анонсировала она создание страницы в своем Instagram.

Один из первых постов Зеленской собрал более четырех тысяч комментариев, большинство из которых были негативными. В частности, пользователи упоминали о поездке семьи президента Украины в Оман, пентхаусе Зеленской в Крыму, а также критиковали выбор одежды первой леди. Кроме того, украинцев интересовало, почему «Квартал 95» не критикует Зеленского.

Впрочем, через некоторое время первая леди Украины все же восстановила страницу.

Рейтинг Зеленского

Согласно последним данным, Зеленский имеет все еще наибольший авторитет среди других политиков, но к декабрю его поддержка снизилась до отметки 28% Что касается общих электоральных позиций, то показатель президента Украины опустился до отметки 19%, в то время как у его основного оппонента, Петра Порошенко, увеличился с 8% до 13%.

Лишь 20% населения назвали Зеленского «политиком года», в то время как 42% назвали его «разочарованием года».

В целом большинство украинцев выразили недовольство политикой власти. Лишь 16,5% считают, что страна идет верным курсом, в то время как 67% убеждены в обратном. Год назад эти показатели были 44% против 36% соответственно.

Справка ПС: Исследование проводилось Центром Разумковым с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных Киеву регионов Донецкой и Луганской областей.