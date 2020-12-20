Британия намерена сэкономить бюджетные средства за счет сокращения армии

Военный контингент Великобритании будет значительно сокращен, гласят документы, опубликованные в Сети.

Военный контингент Великобритании будет значительно сокращен, гласят документы, опубликованные в Сети.

Под сокращение попадут военнослужащие из так называемых запасных частей, оказывающие поддержку боевым подразделениям, пишет издание Daily Mail, ссылаясь на выложенные в Сеть документы. Примечательно, что планы военного руководства Соединенного Королевства идут вразрез с обещаниями премьер-министра страны Бориса Джонсона покончить с "эрой сокращения военного бюджета Великобритании".

Планы командования предполагают уменьшение штата военнослужащих 3000 отделения штаба и кадровой поддержки (SPS) на 15%, что равняется 450 рабочим местам. Количество солдат-гуркхов также будет сокращено. Известно, что подобный шаг призван снизить военные расходы государства.