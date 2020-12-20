Ученые назвали одну из причин появления воспаления при COVID-19

Существует ряд причин, почему коронавирусная инфекция вызывает воспаления в организме. Одну из них назвали молекулярные биологи из Соединенных Штатов.

Существует ряд причин, почему коронавирусная инфекция вызывает воспаления в организме. Одну из них назвали молекулярные биологи из Соединенных Штатов.

Воспаление тканей легкий и других внутренних органов при COVID-19 может возникнуть из-за слишком активной выработки короткой цепочки РНК miR-155, управляющей реакцией иммунитета на вирусы. Предварительные результаты исследования опубликованы на научном портале bioRxiv.

"Мы изучили ту роль, которую эти молекулы играют в развитии COVID-19. Опыты на мышах показали, что лечение, которое подавляет miR-155, может стать одним из самых действенных способов", — сообщили специалисты.

Последние сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и описания первых симптомов заболевания, после выявления которых необходимо обратиться за помощью.