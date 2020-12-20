Мурашко анонсировал начало вакцинации пожилых россиян от коронавируса

Россияне старше 60 лет могут рассчитывать на начало кампании по всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в самое ближайшее время.

Россияне старше 60 лет могут рассчитывать на начало кампании по всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в самое ближайшее время.

О планах начать прививочную кампанию среди пожилого населения России сегодня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе", — сообщил он.

Вчера министр здравоохранения России также сообщал о планах привить от коронавируса более 60% взрослого населения государства. Российская промышленность способна обеспечить потребности России в вакцине от коронавируса, заявил он.