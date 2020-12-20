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12:31   20 Декабря 2020
Общество

Мурашко анонсировал начало вакцинации пожилых россиян от коронавируса

Мурашко анонсировал начало вакцинации пожилых россиян от коронавируса

Россияне старше 60 лет могут рассчитывать на начало кампании по всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в самое ближайшее время.

О планах начать прививочную кампанию среди пожилого населения России сегодня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе", — сообщил он.

Вчера министр здравоохранения России также сообщал о планах привить от коронавируса более 60% взрослого населения государства. Российская промышленность способна обеспечить потребности России в вакцине от коронавируса, заявил он.

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#вакцинация #коронавирус #COVID-19 #Мурашко

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