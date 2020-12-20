Россияне назвали самые желаемые подарки на Новый год

Жители Российской Федерации приняли участие в социологических исследованиях, в ходе которых перечислили желаемые вещи.

Жители Российской Федерации приняли участие в социологических исследованиях, в ходе которых перечислили желаемые вещи.

Список подарков для россиян состоит из ювелирных украшений, снегоходов, лыж, пылесосов, лотерейных билетов, недвижимости и автомобилей. Так, новое транспортное средство хотят получить 17% респондентов. Новое место жительства у Деда Мороза готовы попросить 14% россиян, сообщили специалисты SuperJob.

Многие выразили мнение, что лучшим подарком на Новый год являются деньги. Найти конверт с наличными мечтает 45% участников опроса, рассказали эксперты банка "Русский стандарт". Полезные вещи для быта также привлекают респондентов, за них проголосовало 25,5% учасников опроса.