Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:09   20 Декабря 2020
Общество

Россиянам перечислили неожиданные свойства картофеля

Россиянам перечислили неожиданные свойства картофеля

Картофель богат полезными веществами. При этом продукт можно приготовить самыми разными способами на любой вкус. Однако диетологи напоминают о вреде овоща для желающих похудеть.

Картофель содержит калий и витамин С. Последний помогает вывести из организма свободные радикалы. Овощ также богат калием, который снижает кровяное давление. Альфа-липоевая кислота улучшает работу мозга и снижает риск развития болезни Альцгеймера. Пюре, вареный и запеченный картофель могут дополнить здоровую диету.

Употребление картофельного сока может облегчить симптомы ПМС. Овощ способен осветлить темные круги под глазами при наружном применении. Ферменты картофеля снимают воспаление и подтягивают кожу. Содержащиеся в продукте антиоксиданты лечат солнечные ожоги. Потребление картофеля необходимо контролировать из-за большого количества крахмала, напоминают специалисты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#картофель #польза #свойства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров