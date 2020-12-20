Россиянам перечислили неожиданные свойства картофеля

Картофель богат полезными веществами. При этом продукт можно приготовить самыми разными способами на любой вкус. Однако диетологи напоминают о вреде овоща для желающих похудеть.

Картофель богат полезными веществами. При этом продукт можно приготовить самыми разными способами на любой вкус. Однако диетологи напоминают о вреде овоща для желающих похудеть.

Картофель содержит калий и витамин С. Последний помогает вывести из организма свободные радикалы. Овощ также богат калием, который снижает кровяное давление. Альфа-липоевая кислота улучшает работу мозга и снижает риск развития болезни Альцгеймера. Пюре, вареный и запеченный картофель могут дополнить здоровую диету.

Употребление картофельного сока может облегчить симптомы ПМС. Овощ способен осветлить темные круги под глазами при наружном применении. Ферменты картофеля снимают воспаление и подтягивают кожу. Содержащиеся в продукте антиоксиданты лечат солнечные ожоги. Потребление картофеля необходимо контролировать из-за большого количества крахмала, напоминают специалисты.