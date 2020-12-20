Милиция усилила меры безопасности из-за акции протеста в Минске

Правоохранители стягивают дополнительные силы в Минске из-за намеченной на воскресенье акции протеста под названием "Марш народного трибунала".

Правоохранители стягивают дополнительные силы в Минске из-за намеченной на воскресенье акции протеста под названием "Марш народного трибунала".

В центре белорусской столицы замечены грузовики с личным составом внутренних войск МВД. Также по улицам Минска передвигается спецтехника.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются 134-й день. Митинги начались после проведения выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов, опередив Светлану Тихановскую с 10,12% голосов.