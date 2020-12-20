Россия и Япония в 2021 году закроют вопрос принадлежности Курил

Вопрос о принадлежности Южных Курил скоро перестанет быть темой споров Москвы и Токио. В этом уверен специалист по России, политолог Ицуро Накамура.

Вопрос о принадлежности Южных Курил скоро перестанет быть темой споров Москвы и Токио. В этом уверен специалист по России, политолог Ицуро Накамура.

Изменению политической повестки поспособствуют поправки в Конституцию РФ. Теперь главный закон страны запрещает отчуждение территорий. В связи с этим Россия не имеет возможности даже обсуждать вопрос принадлежности архипелага. Ученый уверен, что благодаря этому тема Курил скоро урегулируется.

Он рассказал изданию РИА Новости, что Москву и Токио ждет прорыв во взаимоотношениях. На это повлияют Олимпиада и контракты на поставки российского препарата от коронавируса. Япония заинтересована как можно быстрее начать вакцинацию, чтобы провести Олимпиаду в будущем году. Вскоре восточная страна начнет закупку препарата.