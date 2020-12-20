Аналитики раскрыли единственную возможность улучшить кредитную историю

Опрошенные СМИ финансовые эксперты рассказали, как улучшить свою финансовую историю, чтобы повысить процент одобрения кредита банком.

Опрошенные СМИ финансовые эксперты рассказали, как улучшить свою финансовую историю, чтобы повысить процент одобрения кредита банком.

Жители России могут сталкиваться с отказом финансовой организации в выдаче нового займа. Причинами могут быть отсутствие "белой" заработной платы, наличие других кредитов или плохая кредитная история. Последнюю необходимо проверять самостоятельно, чтобы исключить ошибку банка, заявляют аналитики. В случае подтверждения отрицательной информации главное — избегать мошенников, которые дают невозможные обещания.

"Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены", — рассказал эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Стоит начать с небольших финансовых организаций, затем обратиться в крупный банк с просьбой выдать кредитную карту, а далее — потребительский кредит. Очень важно не нарушать условия кредитного договора, заключает аналитик.