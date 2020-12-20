Аналитики раскрыли единственную возможность улучшить кредитную историю
Опрошенные СМИ финансовые эксперты рассказали, как улучшить свою финансовую историю, чтобы повысить процент одобрения кредита банком.
Жители России могут сталкиваться с отказом финансовой организации в выдаче нового займа. Причинами могут быть отсутствие "белой" заработной платы, наличие других кредитов или плохая кредитная история. Последнюю необходимо проверять самостоятельно, чтобы исключить ошибку банка, заявляют аналитики. В случае подтверждения отрицательной информации главное — избегать мошенников, которые дают невозможные обещания.
"Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены", — рассказал эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.
Стоит начать с небольших финансовых организаций, затем обратиться в крупный банк с просьбой выдать кредитную карту, а далее — потребительский кредит. Очень важно не нарушать условия кредитного договора, заключает аналитик.