Украинские войска нанесли новый удар по территории ДНР

Украинские войска вновь нарушили условия перемирия на территории Донбасса, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска вновь нарушили условия перемирия на территории Донбасса, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Режим тишины был трижды нарушен бойцами ВСУ на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой за прошедшие сутки, говорится в сообщении представителей ДНР в СЦКК. Известно, что украинские военнослужащие выпустили по территории республики более десятка снарядов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило три раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 13 единиц", — уточняется в сообщении представительства.

Солдаты украинской армии открыли огонь по населенным пунктам шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в Горловке. Представители ДНР отметили, что бойцы ВСУ нанесли удары посредством гранатометов и стрелкового вооружения.