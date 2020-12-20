Количество случаев коронавируса в России увеличилось на 28 948 за сутки

Медики выявили 28 948 новых случаев коронавируса в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Медики выявили 28 948 новых случаев коронавируса в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что новые больные были выявлены в 85 регионах страны. В 18,4% случаев не было клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки зафиксировано 511 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания избавились 20 915 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 2 848 377 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1%.