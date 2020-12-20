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11:15   20 Декабря 2020
Экономика

Помогающие инвалидам организации получат более 1,5 млрд рублей от кабмина

Помогающие инвалидам организации получат более 1,5 млрд рублей от кабмина

Правительство Российской Федерации выделит в следующем году более полутора миллиардов рублей общественным организациям, помогающим инвалидам.

Распоряжение о предоставлении финансовой поддержки подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

"Деньги поступят в качестве субсидии на 2021 год", — говорится в сообщении пресс-центра.

В результате три российские организации смогут компенсировать свои расходы и наладить финансовое положение. Организациям подобного рода пришлось бы нелегко без государственной поддержки, подчеркнул председатель правительства.

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#инвалиды #поддержка #кабмин #мишустин

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