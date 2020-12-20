11:04 20 Декабря 2020Политика
Касым-Жомарт Токаев запретил госслужащим Казахстана иметь счета за границей
Госслужащие Казахстана больше не могут иметь счета в зарубежных банках. Соответствующий закон подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Госслужащие Казахстана больше не могут иметь счета в зарубежных банках. Соответствующий закон подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Согласно тексту документа, лица, которые занимают ответственные государственные должности и выполняют функции управления страной, не имеют права заводить и владеть счетами за пределами Казахстана.
Уточняется, что утвержденный закон также предусматривает запрет на владение счетами в иностранных финансовых структурах депутатами и судьями республики.
Плюс ко всему граждане, которые были осуждены за совершение тяжкого коррупционного преступления, теперь лишены возможности получить условно-досрочное освобождение, передает пресс-служба Токаева.