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11:04   20 Декабря 2020
Политика

Касым-Жомарт Токаев запретил госслужащим Казахстана иметь счета за границей

Касым-Жомарт Токаев запретил госслужащим Казахстана иметь счета за границей

Госслужащие Казахстана больше не могут иметь счета в зарубежных банках. Соответствующий закон подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. 

Согласно тексту документа, лица, которые занимают ответственные государственные должности и выполняют функции управления страной, не имеют права заводить и владеть счетами за пределами Казахстана.

Уточняется, что утвержденный закон также предусматривает запрет на владение счетами в иностранных финансовых структурах депутатами и судьями республики.

Плюс ко всему граждане, которые были осуждены за совершение тяжкого коррупционного преступления, теперь лишены возможности получить условно-досрочное освобождение, передает пресс-служба Токаева.

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#закон #коррупция #токаев

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