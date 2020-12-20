Сатановский объяснил отказ Зеленского от российской вакцины «Спутник V»

Руководство страны интересует в последнюю очередь, от чего и как умирают украинцы, убежден политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в интервью американской газете The New York Times на украинцев, желающих получить российскую вакцину от коронавируса.

Киев вел переговоры о закупках препаратов со всеми мировыми производителями, кроме российских. Среди тех, кто пока отказал Украине — компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Нежелание договариваться с Москвой о поставках вакцины «Спутник V» президент Зеленский сначала объяснял ее якобы «непроверенными» свойствами, а позже — патриотическими соображениями.

Зеленский в интервью NYT обозначил и свою цель как президента Украины: "Все помрут тут, но независимость нашей страны никто не отдаст". Ага, теперь понятно, почему ему вакцина не очень-то и нужна. Так бы сразу и сказал! pic.twitter.com/LuCvwolKco — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 20, 2020

Собственное здоровье, судя по словам Зеленского, часть украинских граждан заботит больше политических игр руководства страны. Президент заявил журналистам, что невозможно объяснить соотечественникам, почему страна не закупает российский препарат. Американские придется подождать. По данным NYT, Зеленскому было трудно сдержать досаду в связи с указом Дональда Трампа от 8 декабря, который запрещает США экспорт вакцин, пока доступ к прививке не получат все американцы.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что руководство Украины зависимо от политической воли США даже в сфере национального здравоохранения, когда на карту поставлены жизни собственных граждан.

«Почему нас вообще должна интересовать мотивация украинского, да и какого-либо другого начальства, за исключением собственного? <..> Да и какая разница, от чего умрут украинцы: от того, что Зеленский никто и звать и его никак, а Украина — не государство, а то ли колония, то ли протекторат, то ли, вообще, дикое поле... Или от того, что у них там вольница бандитская не интересуется будущим людей, которые живут с ними по соседству?», — рассуждает эксперт.

Российскую вакцину «Спутник V» Зеленский, который, к слову, сам переболел коронавирусом, не раз критиковал. Он также осуждал украинских политиков, которые ею привились. Президент Украины назвал препарат «непроверенным средством» и призвал ждать «настоящую вакцину», которую пообещал Евросоюз. Позже он попросил вакцину Pfizer у канцлера Германии Ангелы Меркель. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил мнение, что препарат может поступить в страну в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года.

Ряд украинских политиков и общественников, в частности представители «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анатолий Пешко и Виктор Медведчук призвали закупить у России вакцину «Спутник V». Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Однако официальный Киев заявил о намерении ждать препараты из США и ЕС.

Между тем украинская элита, вопреки желанию президента, уже объявила охоту за российской вакциной, сообщил украинский блогер и бизнесмен Алексей Давиденко.

Примечательно, что перед местными выборами 25 октября Зеленский пообещал Украине собственную «уникальную» вакцину от коронавируса. Тогда президент заверил, что это «не пафос и не популизм». А в августе глава государства уверял своих граждан, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцину, однако готова наладить у себя ее производство, если договорится со странами, где они будут созданы.

По данным на 20 декабря Украине за сутки выявили 8325 новых случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 964 448 пациентов с COVID-19. При этом за прошедшие 24 часа 113 человек скончались, а 2990 ― выздоровели.

За все время распространения коронавируса в стране вылечились 581 162 пациента, а умерли ― 16 585 человек. На Украине введены новые ограничительные меры. С 19 декабря в стране запрещено проводить в учреждениях образования массовые мероприятия, а также праздничные мероприятия. Заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 07:00, в новогоднюю ночь ресторанам и кафе разрешено работать до 01:00.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Затем в РФ прошел регистрацию еще один препарат — от центра «Вектор». Оба показали высокую эффективность и безопасность. При этом итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.