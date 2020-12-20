Россия собирается ввести пошлину на экспорт сои

Введение пошлины на экспорт сои из России поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Введение пошлины на экспорт сои из России поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Минэкономразвития РФ сообщает, что на заседании подкомиссии было принято решение об установлении вывозной таможенной пошлины на соевые бобы в размере 30%, но не выше 165 евро за тонну. Пошлина будет действовать в период с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно.

Введение пошлины обусловлено ростом мировых цен на сою и направлено на обеспечение сырьем перерабатывающих производств в России, объяснили в Минэкономразвития. По данным Минсельхоза РФ на 2 декабря, цена соевых бобов в России составляет 34,69 тысячи рублей за тонну, что в 1,6 раз превышает показатель начала декабря прошлого года.