Миротворцы ВС РФ помогли жителям Карабаха вернуться домой из Армении

Российские миротворцы сопроводили за сутки 306 беженцев, вернувшихся с территории Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские миротворцы сопроводили за сутки 306 беженцев, вернувшихся с территории Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Жители Карабаха прибыли в регион на автобусах, безопасность движения которых обеспечили миротворческие силы ВС РФ. Кроме подобных задач, российские военнослужащие оказывают населению гуманитарную помощь и помогают восстанавливать гражданские инфраструктурные объекты. Также миротворцы в круглосуточном режиме внимательно следят за тем, чтобы стороны конфликта придерживались перемирия.

Свыше 42 тысяч жителей Нагорного Карабаха смогли вернуться в свои дома после окончания боевых действий. Перемирие в регионе было установлено после подписания в ночь на 10 ноября российским и азербайджанским лидерами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном соответствующего соглашения.