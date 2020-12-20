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10:25   20 Декабря 2020
Армия

Миротворцы ВС РФ помогли жителям Карабаха вернуться домой из Армении

Миротворцы ВС РФ помогли жителям Карабаха вернуться домой из Армении

Российские миротворцы сопроводили за сутки 306 беженцев, вернувшихся с территории Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Жители Карабаха прибыли в регион на автобусах, безопасность движения которых обеспечили миротворческие силы ВС РФ. Кроме подобных задач, российские военнослужащие оказывают населению гуманитарную помощь и помогают восстанавливать гражданские инфраструктурные объекты. Также миротворцы в круглосуточном режиме внимательно следят за тем, чтобы стороны конфликта придерживались перемирия.

Свыше 42 тысяч жителей Нагорного Карабаха смогли вернуться в свои дома после окончания боевых действий. Перемирие в регионе было установлено после подписания в ночь на 10 ноября российским и азербайджанским лидерами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном соответствующего соглашения.

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#россия #миротворцы #беженцы #карабах

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