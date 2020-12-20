Мясников сравнил американскую и российскую вакцины от COVID-19

США начали массовую вакцинацию от коронавируса вслед за Россией, Британией и Канадой. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил отечественный и американский препараты.

США начали массовую вакцинацию от коронавируса вслед за Россией, Британией и Канадой. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил отечественный и американский препараты.

Специалисты из США разработали вакцину за 11 месяцев. В январе 2020 года появился геном коронавируса, а уже в декабре этого же года в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация. Американский препарат построен на абсолютно новом принципе, в то время как отечественная вакцина основана на разработках 2002 года.

Предшественники российского препарата прошли испытания на людях, а РНК-вакцина является абсолютно новой. Невозможно поверить, что американский препарат был создан всего за 11 месяцев, отметил Мясников. Все страны мира надеются на прекращения пандемии с помощью прививок, подчеркнул доктор. Он также призвал прекратить "войну вакцин" в СМИ.