Банк Англии: перспективы британской экономики остаются непредсказуемыми

Неопределенность относительно восстановления британской экономики сохраняется, сообщил Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC).

Неопределенность относительно восстановления британской экономики сохраняется, сообщил Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC).

Комитет принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 0,1%. На заседании также был определен объем закупок активов, финансируемых за счет эмиссии ЦБ, на уровне 20 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, члены MPC проголосовали за продолжение программы по покупке гособлигаций на сумму 100 млрд фунтов и объявили о начале программу покупки гособлигаций Великобритании на 150 млрд фунтов.

Комитет Банка Англии отмечает положительное влияние успеха в области испытания вакцин от COVID-19 и начала вакцинации в ряде стран на восстановление экономики. Тем не менее ЦБ констатирует продолжение давления пандемии на экономическую активность.

Рост ВВП Великобритании в четвертом квартале 2020 года, вероятно, будет намного слабее, чем ожидалось ранее, полагают в MPC. По мнению комитета, перспективы британской экономики остаются очень непредсказуемыми, в связи с чем Банк Англии не собирается ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства прогресса в устранении последствий пандемии.