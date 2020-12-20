Стала известна точная дата соединения Юпитера и Сатурна

Редкое явление, когда две планеты-гиганта приблизятся друг другу на минимальное расстояние и визуально образуют яркую звезду, смогут наблюдать жители России вечером 21 декабря.

Редкое явление, когда две планеты-гиганта приблизятся друг другу на минимальное расстояние и визуально образуют яркую звезду, смогут наблюдать жители России вечером 21 декабря.

Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин. По его словам, лучше других разглядеть это слияние смогут в южных регионах страны.

Специалист отметил, что воссоединение будет эффектным, поскольку Юпитер и Сатурн окажутся на расстоянии всего шести угловых минут.

"Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут", — пояснил Якушечкин в комментарии РИА Новости.

Соединением планет в астрономии называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя, при этом между планетами может быть огромное расстояние. Гигантов будут отделять друг от друга примерно пять астрономических единиц, или 750 млн километров. На небе две самые большие планеты Солнечной системы будут невооруженным глазом восприниматься как яркая двойная звезда.

Это событие уникально, поскольку ранее аналогичное сближение происходило 4 марта 1226 года. В следующий раз его можно будет наблюдать 15 марта 2080 года.