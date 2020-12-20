Генерал ВСУ исключил вероятность развития "хорватского сценария" в Донбассе

"Хорватский сценарий" невозможно применить в Донбассе из-за России. Об этом заявил украинский генерал Виктор Назаров в эфире местного телеканала.

"Хорватский сценарий" невозможно применить в Донбассе из-за России. Об этом заявил украинский генерал Виктор Назаров в эфире местного телеканала.

По его словам, некоторые приводят в пример ситуацию с Хорватией и Сербией, говоря про ЛДНР. Однако никто не учитывает, что за Югославией и Сербией не было Российской Федерации. Назаров отметил, что РФ, возможно, помогала сербам, но Хорватия находилась "впритык" к НАТО, у которой мощные вооруженные силы.