9:33 20 Декабря 2020Политика
NYT предупредила о серьезных проблемах для США в Европе
Руководству США предстоит столкнуться с серьезными трудностями, связанными со взаимоотношениями с европейскими странами.
Руководству США предстоит столкнуться с серьезными трудностями, связанными со взаимоотношениями с европейскими странами.
Как отмечается в материале газеты The New York Times, администрации президента Соединенных Штатов предстоит занять жесткую позицию к странам — лидерам Евросоюза.
В частности, речь идет о Германии и разногласиях с Берлином по поводу бюджета НАТО, отношении к строительству газопровода "Северный поток — 2".
Также от Берлина могут потребовать ответ за "попытку обменять экономические интересы и интересы в области безопасности Польши и Украины".