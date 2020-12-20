NYT предупредила о серьезных проблемах для США в Европе

Руководству США предстоит столкнуться с серьезными трудностями, связанными со взаимоотношениями с европейскими странами.

Руководству США предстоит столкнуться с серьезными трудностями, связанными со взаимоотношениями с европейскими странами.

Как отмечается в материале газеты The New York Times, администрации президента Соединенных Штатов предстоит занять жесткую позицию к странам — лидерам Евросоюза.

В частности, речь идет о Германии и разногласиях с Берлином по поводу бюджета НАТО, отношении к строительству газопровода "Северный поток ­— 2".

Также от Берлина могут потребовать ответ за "попытку обменять экономические интересы и интересы в области безопасности Польши и Украины".