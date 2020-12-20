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9:17   20 Декабря 2020
Политика

США отказались от публикации о "причастности" РФ к кибератакам

США отказались от публикации о "причастности" РФ к кибератакам

Власти США изменили позицию по причастности России к масштабной хакерской атаке на правительственные системы страны.

Как сообщает Associated Press, официальные лица в Белом доме были готовы обнародовать заявление, в котором России приписывали причастность к кибератаке. Но, как отмечают журналисты, в последний момент американские чиновники получили указание отменить обнародование соответствующего документа.

Агентство ссылается на свой источник из Белого дома. Он называл эту кибератаку одной из худших в истории Соединенных Штатов.

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#россия #сша #хакеры

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