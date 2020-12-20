Минздрав Панамы запретил в одно время посещать магазины мужчинам и женщинам

Новые гендерные ограничения в Панаме позволят мужчинам ходить в супермаркеты только по четным дням, а женщинам — по нечетным.

Новые гендерные ограничения в Панаме позволят мужчинам ходить в супермаркеты только по четным дням, а женщинам — по нечетным.

Такие меры были приняты главой Минздрава Панамы Луисом Сукре в целях предотвращения распространения COVID-19. Однако глава Минздрава не объяснил каким образом это поможет сдержать распространение коронавируса.

Также в выходные и праздничные дни торговые центры будут полностью закрыты для всех. Предполагается полное закрытие всех супермаркетов.

Исходя из статистики Университета Джона Хопкинса, на данный момент в Панаме зафиксировано более 206 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.