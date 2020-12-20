Сербия объявила об ограничениях туристического потока в страну

Сербские власти заявили, что каждый желающий въехать на территорию страны обязан предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Сербские власти заявили, что каждый желающий въехать на территорию страны обязан предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Ограничительные меры начинают действовать с 20 декабря. Теперь для въезда в Сербию потребуется иметь при себе отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до прибытия. Если приезжий не будет иметь при себе необходимой справки, ему предложат остаться на карантине, после чего разрешат пройти процедуру уже внутри страны.

Недавно сербские власти ввели ряд ограничений в связи с распространением пандемии коронавируса. Развлекательные заведения, фитнес-клубы и бассейны будут работать только в будни до 17:00. На улице запрещено собираться группами более пяти человек. Введен обязательный масочный режим.