Ровно век назад Феликс Дзержинский подписал указ о создании Иностранного отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борье с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Ровно век назад Феликс Дзержинский подписал указ о создании Иностранного отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борье с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Основанный в 1920 году закрытый отдел советских спецслужб и стал основой для создания Службы внешней разведки РФ (СВР) после распада Советского Союза в 1991 году. Служба стала мощным ведомством по выявлению и нейтрализации потенциальных угроз за пределами границ Российской Федерации.

Глава ведомства Сергей Нарышкин поздравил всех причастных с памятной датой. Он напомнил, что СВР РФ является одной из самых эффективных разведывательных структур во всем мире, профессионализм которой сформирован благодаря надежному фундаменту, заложенному в советской эпохе.