Житель Франции побил мировой рекорд по морозостойкости среди людей

Французский медик Ромен Вандендорп просидел в контейнере со льдом 2,5 часа и попал в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает местное издание La Voix du Nord.

Французский медик Ромен Вандендорп просидел в контейнере со льдом 2,5 часа и попал в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает местное издание La Voix du Nord.

Мужчина готовился к установлению данного рекорда в течение двух лет под наблюдением врачей. Предыдущее достижение было установлено жителем Китая Цзинь Сунчао, который пробыл в ледяной воде 1 час 53 минуты. Француз побил рекорд своего предшественника более чем на полчаса.

"Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать что-то безумное", — сказал Вандендорп.

Он посвятил свой триумф детям, страдающим от онкологических заболеваний. Это связано с тем, что ранее от рака умерли его отец и четырехлетняя племянница Огюстин.