Хирург Демуров назвал группу самых уязвимых людей при COVID-19

Наличие определенных заболеваний причисляет человека к группе риска при COVID-19. Тяжелого течения болезни не избежать пациентам с тромбообразованием.

Наличие определенных заболеваний причисляет человека к группе риска при COVID-19. Тяжелого течения болезни не избежать пациентам с тромбообразованием.

Тяжелее всего коронавирус переносят пожилые люди, пациенты с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями, передает радио Spurnik. Наличие же этих недугов не означает, что все с COVID-19 будут одинаково переносить инфекцию, пояснил сосудистый хирург, врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров.

"При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются", — отметил врач.

Он предостерег от самолечения и приема разжижающих кровь антикоагулянтов. Только медик может найти золотую середину между кровотечением и тромбообразованием.