Жители Лондона массово покидают город из-за ужесточившегося локдауна

Британцы стали массово оставлять Лондон после сообщения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении в столице максимальных ограничений из-за пандемии.

Британцы стали массово оставлять Лондон после сообщения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении в столице максимальных ограничений из-за пандемии.

По данным Daily Mail, локдаун пришлось ужесточить из-за быстрого распространения COVID-19. Власти сообщили, что новые меры вступят в силу в полночь 20 декабря. После чего образовались тысячные толпы на вокзалах и в аэропортах Лондона. Некоторые маршруты уже отменены.

Обстановка на улицах британской столицы не лучше. Огромные пробки и хаос вызваны экстренной потребностью купить рождественские подарки перед закрытием магазинов. Как сообщает издание, о соблюдении социальной дистанции в подобной ситуации не может идти и речи. По всему центру Лондона наблюдаются массовые скопления людей.