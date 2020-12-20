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6:04   20 Декабря 2020
Политика

Зеленский планирует при помощи США урегулировать конфликт в Донбассе

Зеленский планирует при помощи США урегулировать конфликт в Донбассе

Соединенные Штаты Америки станут ключевой фигурой в "деоккупации" Донбасса и Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Взаимоотношения Вашингтона и Киева изменятся в положительном ключе после инаугурации президента США, уверен украинский лидер. Он также положительно оценил антироссийские санкции, которые выдвинул американский Конгресс, и предложил сделать еще больше — поддержать "контролируемые правительством районы вблизи конфликта" в Донбассе.

Зеленский решил привлечь США и к вопросу принадлежности Крыма. По словам президента, Украина сейчас создает "Крымскую платформу", которую в будущем должны поддержать европейские страны и США.

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#сша #донбасс #зеленский

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