Зеленский поделился мечтами об "украинском Голливуде"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times признался, что хотел бы привести американский бизнес в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times признался, что хотел бы привести американский бизнес в страну.

Глава Незалежной выразил готовность содействовать инвесторам из Соединенных Штатов. Зеленский подчеркнул, что речь идет о финансовой, промышленной и развлекательной сфере поддержки.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто", — признался президент.

Кроме того, украинский лидер выразил желание построить и Диснейленд на территории Незалежной. Зеленский отметил, что украинские дети не имеют возможности посетить парки развлечений в США или Франции, поэтому важно выстроить всемирно известный парк на Украине.