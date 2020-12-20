Экономист Лазарева рассказала о плюсах новогоднего депозита

Сэкономить деньги перед праздниками поможет новогодний депозит. Такие продукты предлагают многие банки, рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Сэкономить деньги перед праздниками поможет новогодний депозит. Такие продукты предлагают многие банки, рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Многие люди в предпраздничной суете и ажиотаже спускают все деньги. Однако специалист советует не поступать опрометчиво, а вложить средства, пока есть такая возможность, передает радио Sputnik.

"В Новый год люди очень много тратят, поэтому важно посмотреть, что может быть лишним и где можно более бережливо отнестись к своему финансовому состоянию. И я не рекомендую брать кредит на подарки, даже если послезавтра зарплата", – заявила экономист.

Новогодний депозит позволит не только сберечь денежные средства, но и в перспективе даст возможность гарантированно заработать. На Новый год банки предлагают наиболее выгодные условия на свои продукты. Ставка может быть выше на несколько процентов, чем по среднему депозиту, пояснила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков".