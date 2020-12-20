Внесены изменения в Социальный кодекс Петербурга

Социальный кодекс Санкт-Петербурга изменится в части, касающейся питания в образовательных учреждениях Северной столицы.

Социальный кодекс Санкт-Петербурга изменится в части, касающейся питания в образовательных учреждениях Северной столицы.

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Закон "О внесении изменений в "Социальный кодекс Санкт‑Петербурга" скорректирует главу 18, по которой отдельные категории учащихся получат дополнительные меры социальной поддержки, независимо от места жительства, пребывания и гражданства.

Новый закон вступит в силу 1 января 2021 года. Согласно закону, право на двухразовое бесплатное горячее питание или комплексный обед будет предоставляться отдельным категориям учащихся. Список категорий указан в статье 82 Социального кодекса.