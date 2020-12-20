USA Today сообщило о планах Трампа на Рождество

Президент США Дональд Трамп отпразднует Рождество в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Глава государства вернется в Белый дом 3 января 2021 года.

Президент США Дональд Трамп отпразднует Рождество в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Глава государства вернется в Белый дом 3 января 2021 года.

Американский лидер планирует покинуть Вашингтон 23 декабря, сообщило издание USA Today со ссылкой на источники, близкие к Секретной службе США. По информации СМИ Трамп вернется из Флориды до инаугурации нового президента. Ходили слухи, что он этого не сделает или же проведет праздники в Белом доме, передает ТАСС.

Глава США отказался самостоятельно покидать резиденцию 20 января. Он заявил, что останется там, пока его не спустят с лестницы. Сотрудников Белого дома насторожило такое заявление, но они полагают, что Трамп так не поступит.