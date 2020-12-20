"Беременная" журналистка на пресс-конференции Путина возмутила Малькевича

Рязанская журналистка Александра Безукладова должна понести наказание за недопустимое поведение на пресс-конференции президента РФ. Так считает глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Рязанская журналистка Александра Безукладова должна понести наказание за недопустимое поведение на пресс-конференции президента РФ. Так считает глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Журналистка решила привлечь внимание президента Владимира Путина плакатом с надписью "Я беременна". Таким образом она пыталась продвинуть интересы вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Малькевич считает, что прикинувшаяся беременной журналистка обманула не только президента, но и всех россиян. Она использовала постановочный вопрос, что является недопустимым для представителя СМИ, передает Федеральное агентство новостей.

"Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным", — заявил Малькевич.

Журналистка попросила Путина присвоить рязанскому чиновнику Грекову звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Однако местные СМИ пишут, что Греков спас лишь одну женщину, а очевидцы вовсе не видели его на месте происшествия. Интересен и тот факт, что супруг Безукладовой работает в правительстве Рязанской области.