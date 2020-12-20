NYT: новое правительство США не сможет влиять на Европу

Способность США оказывать влияние на мир устаревает, заявили в The New York Times. Санкций и карательных тарифов недостаточно.

Способность США оказывать влияние на мир устаревает, заявили в The New York Times. Санкций и карательных тарифов недостаточно.

The New York Times считает, что на сегодняшний день внутри правительства Соединенных Штатов нет единой системы информационной координации, а использовать только одну площадку — социальные сети — недостаточно.

"Разумеется, страна, которая изобрела маркетинг, связь с общественностью и интернет, способна придумать, каким образом можно вновь добиться первенства в области стратегических коммуникаций", — при этом подчеркивает издание.

Многие страны сомневаются в том, что потенциальная новая администрация США сможет быть способной и надежной, заключили авторы статьи.