Нетаньяху сделал прививку от COVID-19 на глазах у всех жителей Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавирусной инфекции. Данное событие транслировалось в прямом эфире.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавирусной инфекции. Данное событие транслировалось в прямом эфире.

Соответствующая видеозапись опубликована на странице главы правительства в Facebook. Он привился препаратом Pfizer в медицинском центре города Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива. Кроме того, прививку сделал и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. По словам Нетаньяху, Израиль получил миллион доз вакцин от коронавирусной инфекции.

"Я хочу служить личным примером для всех израильтян", — сказал премьер-министр.

Массовая вакцинация для жителей Израиля стартует утром 20 декабря. Первыми прививку получат врачи, работающие с пациентами, которые заражены COVID-19.