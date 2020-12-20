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1:35   20 Декабря 2020
Общество

Нетаньяху сделал прививку от COVID-19 на глазах у всех жителей Израиля

Нетаньяху сделал прививку от COVID-19 на глазах у всех жителей Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавирусной инфекции. Данное событие транслировалось в прямом эфире.

Соответствующая видеозапись опубликована на странице главы правительства в Facebook. Он привился препаратом Pfizer в медицинском центре города Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива. Кроме того, прививку сделал и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. По словам Нетаньяху, Израиль получил миллион доз вакцин от коронавирусной инфекции.

"Я хочу служить личным примером для всех израильтян", — сказал премьер-министр.

Массовая вакцинация для жителей Израиля стартует утром 20 декабря. Первыми прививку получат врачи, работающие с пациентами, которые заражены COVID-19.

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#израиль #биньямин нетаньяху #прививка #COVID-19

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