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1:16   20 Декабря 2020
Общество

Пилотов США предостерегли от полетов в течение двух дней после вакцинации

Пилотов США предостерегли от полетов в течение двух дней после вакцинации

Американский медицинский регулятор FDA призвал летчиков и авиадиспетчеров отказаться от пилотирования в течение двух дней после каждого укола препаратом Moderna.

Вакцинация препаратом Moderna предусматривает прием двух доз с временным перерывом в 28 дней. При этом причина данных рекомендаций не сообщается.

"После каждой дозы следует соблюдать 48-часовой интервал без полетов и без исполнения обязанностей, связанных с безопасностью", — подчеркнула пресс-служба FDA.

Препарат от компании Moderna является второй вакциной от COVID-19 в США и был одобрен для использования на этой неделе. Ранее FDA зарегистрировала вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что к февралю будут привиты около 100 млн человек.

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#сша #пилоты #вакцина

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